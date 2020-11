Od malih nogu

Na samom jugu Norveške otvoren je restoran Under (što znači “čudo” na norveškom), prvi takav u Europi i najveći na svijetu (ima ih još po Indijskom oceanu). Jučer su gosti bili prijatelji vlasnika, a za goste počinju raditi u travnju, ali već imaju 7.000 rezervacija pa je sljedeći slobodan stol tek u kolovozu. Restoran je dug 30 metara, izgleda kao kamen koji izranja iz mora, a neki kažu i kao kit, uronjen 5 metara u more, s podvodne strane je prozor koji u more gleda (pa će ribe moći gledati kako im jedu familiju, jel tako!?). Glavni kuhar je poznati Nicolai Ellitsgaard Pedersen, pa će jela ići do nekoliko stotina eura, a služit će se svježa morska hrana. Inače, idilični dojam restorana malo se mijenja kad krenu veliki valovi, kao što pokazuju ove fotografije ovdje, iako je sam restoran zaštićen jer je u malenoj uvali.