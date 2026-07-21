Okupirale ju MUP-ovske snage
Nova adresa za demokraciju: Policija useljava u Hitlerovu rodnu kuću
U austrijskom Braunauu na Innu, na adresi Salzburger Vorstadt 15, policija preuzima nekretninu u kojoj je 1889. rođen Adolf Hitler. Republika Austrija oduzela je zgradu 2016. kako bi spriječila neonacistička hodočašća, a obnova vrijedna 20 milijuna eura imala je za cilj potpunu neutralizaciju prostora. Iako su povjesničari i građanske inicijative priželjkivali humanitarnu ili obrazovnu namjenu, država se odlučila za administrativno-policijsku funkciju. Zgrada sada služi kao sjedište demokratskih institucija, dok je spomen-kamen protiv fašizma, unatoč preporukama, ostao ispred ulaza. DW