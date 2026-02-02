Brže nego planiranje godišnjeg

Jadrolinija od 19. lipnja do 13. rujna uvodi novu brzobrodsku liniju Split–Bol–Hvar–Vis s dva polaska dnevno, jutarnjim i popodnevnim. Putovanje iz Splita do Visa trajat će sat i 55 minuta, s polaskom u 7.30 i dolaskom u 9.25 sati. Linija poboljšava povezanost između otoka i omogućuje jednodnevne izlete, vikend-putovanja i fleksibilnije planiranje odmora. Povratak iz Visa moguć je u 19.35 sati. Karte su već u prodaji. Poslovni