Kako će izgledati kad se u tebi zamigolji nešto živo
NOVAKnee: Znanstvenici razvijaju 3D-ispisano “živo” koljeno koje s vremenom postaje dio vas
Projekt NOVAKnee američkih sveučilišta Columbia i Missouri cilja zamijeniti klasične metalno-plastične proteze 3D-ispisanim, biorazgradivim implantatima naseljenim živim stanicama. Ova privremena skela pruža mehaničku potporu dok potiče organizam da sam izgradi novu kost i hrskavicu, tkivo koje se inače prirodno ne obnavlja. Iako koncept obećava revoluciju, suočava se s okrutnim zakonima fizike i biomehaničkom složenošću koljena. Tehnologija je trenutno u fazi laboratorijskih ispitivanja na životinjama, a prva testiranja na ljudima optimistično se očekuju tek 2027. ili 2028. godine, što znači da je rutinska primjena još daleko. Igor Berecki za Bug