3D tiskane kuće preuzimaju Texas, jedna ulica ih je puna - Monitor.hr
Danas (18:00)

Kad stisneš da ti isprinta u više primjeraka

3D tiskane kuće preuzimaju Texas, jedna ulica ih je puna

U Austinu, na East 17th Streetu, niču kuće tiskane 3D tehnologijom ICON-a i dizajnirane od Logan Architecturea. Za izgradnju im treba tek pet do sedam dana, a otporne su na požare, poplave i vjetrove. Nude dvije do četiri spavaće sobe, prostrane sobe s puno svjetla. Slični projekti razvijaju se i u Kaliforniji, a globalno tržište 3D printanja u građevini očekuje eksplozivan rast – s 8 milijardi dolara u 2018. na 51 milijardu do 2026. godine. Budućnost graditeljstva očito dolazi sloj po sloj. Interesting Engineering


09.10.2024. (17:00)

To, doktori!

Ogroman uspjeh liječnika u KB-u Dubrava: Pacijentici ugradili printani nadomjestak lubanje

Iza 67-godišnje gospođe Katice pet je operacija. Zbog dobroćudnog tumora na mozgu veličine osam centimetara, ostala je i bez dijela lubanje. Tri mjeseca poslije na nogama. Zahvaljujući neurokirurškom timu KB-u Dubrava tumora više nema, kost lubanje je nadomještena, karnioplastikom s printanim 3D implantatom, prenosi HRT. Radi se o PEEK materijalu, polimeru plastike koji je po svojim karakteristikama fizički najsličniji kosti, a po svojim biološkim karakteristikama je iznimno stabilan i ne izaziva nikakve reakcije, rekli su iz neurokirurškog zavoda. N1

07.10.2024. (09:00)

Kad biopisač preuzme posao doktora (a ni donora ne treba)

Revolucionarni 3D print u medicini – pokraj pojedinih organa, sad se ispisivati mogu i kosti

Premda sve manje popularan kod kućnih korisnika, 3D-ispis je pronašao ozbiljnu namjenu i svoje mjesto u industriji, inženjerstvu i u biološkim znanostima, a posebice u rekonstruktivnoj medicini. Ispis tkiva i organa je jedan od zaista revolucionarnih napredaka u medicini, inovacija koja ima potencijal da dramatično promijeni pristup korektivnoj kirurgiji, liječenju i regenerativnoj medicini.  Ključni element ovog procesa je upotreba biotinte, kompozitne mješavine biološkog materijala, živih stanica i drugih organskih i anorganskih komponenti. Praktična primjena ovih tehnologija vidljiva je u izradi funkcionalnih organa kao što su srce, jetra i pluća, te u rekonstruktivnoj kirurgiji i izradi drugih bioloških usadaka (implantata). Zadnjih godina evidentan je i značajni napredak u 3D-inženjeringu vaskulariziranih tkiva, jer je ugrađivanje krvnih žila u bioprintana tkiva ključno za održivost i vitalnost bioimplantata putem osiguranja adekvatne opskrbe krvlju i hranjivim tvarima. Igor Berecki za Bug

10.08.2024. (01:00)

Dajte isprintajte i meni jednu

3D izgradnja obećava brže, jeftinije i ekološki prihvatljivije građenje kuća.Jednog dana gradit će nastambe na Mjesecu i Marsu

U Georgetownu, Teksasu, oko 50 kilometara sjeverno od Austina, gradi se najveće 3D-tiskano susjedstvo na svijetu. Grade ga teksaška građevinska tvrtka ICON, stambena tvrtka Lennar i danski arhitektonski biro Bjarke Ingels Group. Prva ogledna kuća već je završena, zidovi su izrađeni od Lavacretea, materijala na bazi betona, koji se ekstrudira pomoću građevinskih robotskih pisača. Kuće su rađene prema američkim standardima, dolaze u osam tlocrta, variraju od 140 do 195 četvornih metara s tri do četiri spavaće sobe plus dnevna soba, kuhinja i ostale standardne prostorije. Cijene se kreću između 475.000 i 599.000 dolara. Projekt je pobudio značajan interes, već je prodano 25 kuća. Bug

11.06.2024. (13:00)

Mali, ali jaki

Prvi 3D pisač temeljen na čipu

Uređaj se sastoji od fotoničkog čipa veličine milimetra koji emitira rekonfigurabilne zrake svjetlosti u tekuću smolu koja se stvrdnjava u čvrsti oblik kad se izloži valnoj duljini zrake vidljive svjetlosti. Prototip čipa nema pokretnih dijelova, umjesto toga oslanja se na niz sićušnih optičkih antena za usmjeravanje snopa svjetlosti. Zraka se projicira u tekuću smolu koja se polimerizira pod utjecajem svjetlosti. Manji od novčića, ovaj optički uređaj mogao bi omogućiti brzu izradu prototipova u pokretu. Bug

09.06.2024. (23:00)

Ako nemaš za stan, isprintaj si ga

3D printanje moglo bi riješiti problem nedostatka kuća

Zahvaljujući 3D printerima, uređajima koji stvaraju trodimenzionalne objekte iz digitalnih modela, dosad su izgrađeni deseci domova, od Virginije pa sve do Meksika. Najveće naselje 3D printanih kuća na svijetu u izgradnji je u Teksasu, nedaleko od Austina. Naime, upravo bi 3D printanje moglo riješiti nedostatak kuća u američkoj saveznoj državi Maine gdje će do 2030. biti potrebno sagraditi 80 tisuća novih, piše CNN. Ljudi ne mogu naći domove, jako su skupi. Također, imamo sve stariju populaciju. Sve je manje električara, vodoinstalatera ili građevinara, kažu. Zbog toga je prošli mjesec ASCC predstavio, kako tvrde, najveći polimerni 3D printer na svijetu. Riječ je o takozvanoj “Tvornici budućnosti 1.0” koju Dagher prepoznaje kao ključ rješavanja stambene krize u toj američkoj saveznoj državi. Poslovni

06.05.2024. (01:00)

Praktički replikatori iz Zvjezdanih staza

Kako se printa hrana i što ona uopće sadrži

Danas već postoje ekskluzivni restorani koji serviraju 3D printanu hranu, a sve je krenulo prije gotovo 20 godina iako su prvi 3D printeri razvijeni još 80-ih godina. Ova vrsta hrane kombinira koncepte funkcionalne hrane, koja pruža dodatne nutritivne ili zdravstvene prednosti, s personalizacijom prema specifičnim potrebama ili zahtjevima potrošača. U tom pogledu, ova tehnologija trenutno nema konkurenciju jer omogućava da se na brz i jednostavan način, bez generiranja otpada, proizvodi hrana točno definiranog sastava i oblika. Odgovarajuća tehnika 3D printanja odabire se prema karakteristikama prehrambenih materijala koji se žele isprintati, a sve kako bi se dobio 3D proizvod odgovarajuće preciznosti oblika i nutritivne te senzorske kvalitete.

Npr. prije samog procesa 3D printanja jagode, ali i bilo koju drugu namirnicu, treba usitniti u kašu, u koju se potom dodaje škrob u točno definiranim udjelima. Takva smjesa kratko se zagrijava kako bi postigla konzistenciju pudinga, a zatim se ta masa stavlja u mlaznice uređaja, a u računalnom softveru odabire se 3D model kakav se želi tiskati. 3D printana hrana jestiva je ako je pripremljena od zdravstveno ispravnih namirnic, a takva hrana najčešće se pravi od kaša klasičnog voća i povrća, mljevenog mesa, čokolade i sličnih namirnica koje ljudi svakodnevno jedu. Znanstvenica s PBF-a za Index

25.11.2023. (14:00)

Umjesto 3D isprintanih tupea

Rješenje za ćelavost: tkivo s folikulama dlaka iz 3D printera

Znanstvenicima Politehničkog instituta Rensselaer uspio je revolucionaran pothvat: oni su naime 3D printerom uspješno ispisali folikule dlake u tkivu ljudske kože uzgojenom u laboratoriju. Istraživanje, objavljeno u časopisu Science Advances, predstavlja značajan iskorak u inženjeringu kože i otvara nove puteve u regenerativnoj medicini. Konstruirana tkiva trenutno imaju životni vijek od dva do tri tjedna, što ograničava razvoj dlačica no istraživači predviđaju produljenje ovog razdoblja i daljnje sazrijevanje folikula dlake. Uspiju li u tom naumu, njihovo bi se rješenje moglo početi koristiti za presađivanje 3D ispisane, potpuno funkcionalne kože s dlakama. Bug

28.10.2023. (10:00)

Može se trest koliko hoćeš

Uz pomoć 3D printera napravili kuću koja može izdržati potres od 9 po Richteru

Kako bi izgradio kuću od 49 četvornih metara, COBOD International, dobavljač 3D pisača, udružio se s danskom arhitektonskom tvrtkom 3DCP Group. Zajedničkim snagama tako su uspjeli napraviti kuću zidova visokih tri metra, i to u samo 26 sati tijekom sedam dana. Krov kuće od palminog lišća podsjeća na “palape” – nastambe sa slamnatim krovovima – koje se mogu naći diljem Srednje Amerike: jeftini su, pružaju toplinsku izolaciju i prikladni su za seizmička područja budući da su napravljeni od fleksibilnog materijala. Green

12.06.2023. (14:00)

Jedan malo veći pisač

U Heidelbergu se gradi najveća zgrada u Europi koja će cijela biti napravljena pomoću 3D tiska

Umjetničke slobode arhitekata bile su veće nego inače zahvaljujući posebnoj tehnici gradnje: trodimenzionalnom printanju. 3D tisak podrazumijeva da mlaznica – koja se kontrolira kompjutorski – prska sloj po sloj posebne betonske smjese i tako gradi zidove. Doduše, stropovi se i dalje moraju graditi tradicionalno. Jednokatnica u Heidelbergu bi trebala biti gotova u srpnju, a koštat će 2,5 milijuna eura. Bit će dugačka 54, široka 11 i visoka devet metara. Na gradilištu u Heidelbergu se lijepo vide neke prednosti ove tehnike, osim ekstravagantnog oblika zidova. Uglavnom su ondje samo dva radnika koji upravljaju printerom. Nema potrebe za daskama ili šalungom, jer ova mješavina betona ostaje u obliku u kojem ju mlaznica izbaci. Time se smanjuje količina otpada i drastično ubrzava proces gradnje zidova. Deutsche Welle