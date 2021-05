Generacija koja je odrastala u 80ima sigurno se sjeća benda Orchestral Manoeuvres in the Dark, ako ništa drugo zbog filma Pretty in Pink. Dvojac je sada izdao svoj trinaesti studijski album The Punishment of Luxury koji je posvećen kritici suvremenog čovječanstva, o čemu govori i naslovna pjesma. Kao i u dosadašnjim albumima OMD se oslanja na sintisajzer i pop plitkost u refrenu. Zanimljivo je što kritiziraju tehnologiju iako su na tome izgradili karijeru, piše RIF.