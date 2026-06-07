Sat povijesti
Novi Klasićev serijal za Vidu TV: Ozbiljno o Titu
Sine ira et studio – bez srdžbe i pristranosti – napravio je Hrvoje Klasić, nakon dugih porođajnih muka, dokumentarnu seriju o drugoj, Titovoj Jugoslaviji. Takve serije, srpske (češće) ili hrvatske (rjeđe: Hrvati bježe od povijesti) obično kipte od gnjeva, naročito ako im je u fokusu čovjek po kojemu se država obično atribuira – Josip Broz. Seriju je počeo raditi na Al Jazeeri, koja je u međuvremenu ugasla, pa ju je dovršio na VIDA TV-u, maloj ali propulzivnoj televiziji. Prva epizoda opisala je formiranje države, prve godine razvoja i njene “dječje bolesti”, te Titov odnos prema najbližim suradnicima – Hebrangu, Đilasu, Kardelju i Rankoviću. Nacionalizam je, dakako, bio pitanje svih pitanja: što napraviti s Vojvodinom, Kosovom i Sandžakom? U drugoj epizodi vidjeli smo sukob sa Staljinom, Goli otok i uzdizanje Tita kao kolosalne svjetske figure. Boris Rašeta za Novosti