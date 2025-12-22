Posljednji filmski romantici
Rašeta: ‘Posebne dodatke’ gleda oko 0,15 posto gledatelja, no ne treba plakati
Naša omiljena emisija emitirana je petstoti put, čestitamo! Dean Šoša kazao je kako je gledanost “Posebnih dodataka” oko 0,15 posto. Ne treba plakati nad tim, to je najobrazovanijih 0,15 posto gledatelja u Hrvatskoj, kao i u ostatku Trećeg programa, koji je Prvi za školovane. Odlična rasprava, reminiscencije na prošlost (Tomić, Kragić, Gilić uz voditelja Šošu), klasik “Rio Bravo”, “Rio Bravar”, “Ponoćni ekspres” i “Ne diraj lava dok spava” zaokružili su jubilarne “Dodatke”. Boris Rašeta kaže za Novosti. Pokažite da ste i vi među 0,15 posto najobrazovanijih na pripadajućoj temi na Forumu.