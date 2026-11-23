Barem bi trebali
Novi semafori na Zagrebačkoj aveniji vrijedni 300 tisuća eura rasteretit će sporedne ulice
Grad Zagreb na najprometnijoj hrvatskoj prometnici, Zagrebačkoj aveniji, postavlja novo pametno semaforizirano raskrižje vrijedno gotovo 300 tisuća eura. Cilj ovog četveromjesečnog projekta je spojiti aveniju sa Zagrebačkom cestom te smanjiti kolone u okolnim sporednim ulicama i olakšati javni prijevoz. Dok prometni stručnjaci i gradska uprava smatraju da će novi semafor smanjiti čepove za 500 do 600 metara bez značajnog usporavanja glavnog pravca, dio građana i stanara dosad mirne sporedne ulice negoduje, strahujući od dodatnih gužvi i gubitka mira. HRT