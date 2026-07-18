Još samo fali da krene svirati tema iz 'A je to'...
Novi zakon staje na kraj divljem zatvaranju balkona: Kazne i do 10.000 eura
Dugogodišnja praksa individualnog zatvaranja balkona u Zagrebu narušava izgled zgrada, ali i ugrožava njihovu statiku, energetsku učinkovitost te sigurnost zbog rizika od potresa i vjetra. Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada strogo zabranjuje takve samostalne zahvate. Svaka preinaka pročelja sada zahtijeva glavni projekt, suglasnost suvlasnika, a često i pristanak samog arhitekta. Za nepropisne radove predviđene su visoke novčane kazne – do 5.500 eura za građane te do 10.000 eura za tvrtke. Dugoročno rješenje je uvođenje jedinstvenih tehničkih projekata za cijele zgrade, idealno tijekom cjelovitih energetskih obnova. Jutarnji