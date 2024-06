Barem znamo da je tamo hladnije nego tu

Ima tome skoro dvanaest godina kako je ma Mars sletio rover Curiosity, “pleno titulo” MSL Curiosity, gdje ovo MSL stoji za Mars Science Laboratory. I doista je laboratorij, jer se na njemu nalaze mnogi instrumenti za kemijsku i mineralošku analizu stijena. U mineralogiji se uči da je poznato već više od pet tisuća minerala na Zemlji, a samo šezdesetak u svemiru. No u jednoj jedinoj stijeni pronađeno ih je ravno deset. Zaključak: na mjestu kratera Gale bilo je jezero koje je presušilo. Tu na scenu stupa magnezijev sulfat. On kristalizira sa sedam molekula vode. Baš u magnezijevim je mineralima zapisana geološka i klimatska povijest Crvenog planeta. Najvažniji nalaz „na mjestu bušotine“ Canaima je mineral starkeit, MgSO 4 ·4H 2 O. On je nastao iz kiserita, no kako taj mineral ne nastaje u hladnom, temperatura vode u jezeru trebala je biti viša od 69 oC. Odakle toplina? Iz Marsove unutrašnjosti, iz hidrotermalnih izvora. Nenad Raos za Bug.