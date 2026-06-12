Novotny: Krize su najčešće posljedice napuhavanja balona, a jedan od najvećih u Hrvatskoj sada su nekretnine - Monitor.hr
Danas (18:00)

Oko nas sami baloni, ali nitko ne slavi

Novotny: Krize su najčešće posljedice napuhavanja balona, a jedan od najvećih u Hrvatskoj sada su nekretnine

Ekonomski analitičar Damir Novotny kritizira projekt fiskalizacije 2.0 jer smatra da neće riješiti problem sive ekonomije, koja u Hrvatskoj iznosi čak 30% BDP-a (20 milijardi eura), jer ona potpuno zaobilazi sustav. Novotny se pita zašto se novac iz NPOO-a troši na javni, a ne na privatni sektor te ističe da mikro i mali poduzetnici (95% hrvatskih tvrtki) u ovome ne vide korist za sebe. Osvrće se na ekonomske cikluse i neizbježnost budućih kriza. Ističe da su krize najčešće posljedica napuhavanja financijskih balona. Pritom naglašava da je u Hrvatskoj trenutno jedan od najvećih balona na tržištu nekretnina, a ne tehnologije. Zaključuje da AI može biti samo alat, a ne izvor rasta i razvoja. Poslovni


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Kad ti čep u nosu postane metafora za ekonomiju

EU između čepa i čekića regulacije: naizgled suludi propisi možda ipak štite budućnost

Kritičari tvrde da EU pretjeranom regulacijom usporava inovacije i gubi utrku s SAD-om i Kinom. Primjeri su GDPR, AI Act, GMO i klinička ispitivanja, koji otežavaju razvoj, dok se u SAD-u procesi odvijaju brže i fleksibilnije. No, stručnjaci poput Damira Novotnyja ističu da su pravila nužna za demokraciju i dugoročni razvoj te podsjećaju da EU ipak ima uspješne AI startupe i najjaču farmaceutsku industriju. Problem nije samo u propisima, već i u njihovoj provedbi i političkim stavovima. Previše slobode, kažu, nije recept za prosperitet. Index

29.05.2024. (18:00)

Netko mora i radit

Bez stranaca u građevinarstvu i turizmu nedostajalo bi 40 posto radne snage

Dva od pet radnika u građevinskom sektoru su stranci, a u vrijeme visoke sezone sličan omjer stranih i domaćih radnika vlada i u turizmu. Procjenjuje se da je lani u Hrvatskoj radilo oko 120 tisuća stranih radnika, a s obzirom na to da su ove godine već u prva četiri mjeseca izdane 72 tisuće dozvola, broj stranaca na radu u Hrvatskoj još će narasti. Dok je poslodavcima radna snaga nasušna, u predizbornoj kampanji s desne strane političkog spektra mogli su se čuti razni prijedlozi o smanjenju broja stranih radnika. Kakve bi to posljedice imalo na hrvatsko gospodarstvo? Iluzija je da ćemo uspjeti vratiti Hrvate iz dijaspore, možda eventualno one koji su otišli posljednjih dvadesetak godina. Nemamo izbora nego uvoziti radnu snagu iz Azije. U suprotnome nam slijedi sekularna stagnacija, kaže analitičar Damir Novotny za Lider.

15.08.2023. (12:00)

Perec ili dionica?

Ekonomski analitičar Damir Novotny: “Bankarstvo nije profitabilno kao nekad, pekara na svoj kapital zaradi više”

Talijani uveli porez na banke i izazvali paniku na burzama: Što će biti u Hrvatskoj? - tportal

Italija je odlučila uvesti bankarskom sektoru jednokratni porez od 40 posto na iznimno veliki rast profita kroz ovu i prošlu godinu, što je izazvalo paniku dalje od talijanskih granica jer bi se takva politika lako mogla “preliti” i u druge zemlje diljem Europe. “Sve populističke vlade se vrlo rado okreću bankama kao izvoru dodatnog prihoda javnog proračuna. To je učinio ministar Salvini, čini se, bez da se konzultirao s predsjednicom Vlade Meloni. On je tipični populist. Nije vodio računao o tome kako će reagirati tržište nego njegovi birači. Ta populistička mjera izazvala je cijeli niz negativnih reakcija na tržištu kapitala”, kaže Damir Novotny i dodaje: “Morate znati da bankarski posao više nije tako profitabilan kao u prošlosti. Svaka pekara na svoj kapital zarađuje više novca nego banke. Nikako ne bih takvu mjeru preporučio hrvatskoj Vladi.” Poslovni 

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Novotny: Možemo računati da će se svakih 10-ak godina događati krize

Ekonomski analitičar Damir Novotny: Povijest ekonomskih kriza je pokazala da se svakih 10-ak godina dogodi kriza, to je izraženije u razvijenim zemljama, i da se nakon krize koja relativno kratko traje brzo dođe do oporavka. To se dogodilo ove godine, njemačka ekonomija se počela oporavljati već u proljeće 2021. od pada prošle godine. U 2020. je pad bio 6 posto, a ove godine će rast biti 6 posto, možda čak i više. Novi podaci pokazuju da se ekonomija nevjerojatno brzo oporavlja, imate snažan val potražnje koji se ne može zadovoljiti na tržištu EU-a. HRT

04.12.2020. (09:30)

Štednja i za korone

Hrvatska je u dubokoj krizi, ekonomisti savjetuju: Režite PDV i masu plaća u državnom sektoru

Novotny upozorava da Hrvatska u usporedbi s ostalim zemljama ima prevelik broj bolnica, što predstavlja velik uteg za javne financije. Nelogično je, kaže, da se na razmjerno malom prostoru nalaze dvije ili više bolnica, a kao primjere uzima Vukovar i Vinkovce, zatim Varaždin, Čakovec i Koprivnicu te Šibenik i Knin. Bolnički sustav neracionalno je organiziran čak i u Zagrebu u kojem bi postojeće bolnice, smatra Novotny, trebalo povezati u jednu mega-bolnicu. Smatra i da bi trebalo potaknuti daljnji razvoj privatnog zdravstva koje već sada privlači pacijente i iz inozemstva. Index

15.09.2019. (12:30)

Za Hrvatsku - treptaj oka

Damir Novotny: Recesija koja dolazi trajat će deset godina

Hrvatska je u goroj situaciji nego prije početka posljednje recesije, a nova je neumitna. Sve komponente BDP-a će biti ugrožene, a kriza neće trajati šest nego deset godina, nakon čega slijedi stagnacija. Hrvatski radnici u Njemačkoj mogli bi pasti među prvim žtrtvama otpuštanja – predviđa dr. Damir Novotny u Slobodnoj.

12.09.2019. (16:30)

Republika Mlaka

Novotny: Hrvatskoj prijeti, ne nagla recesija pa oporavak, nego dugotrajna stagnacija

Kriza neće biti velika i neće doći do naglog pada ekonomske aktivnosti, kao 2009. godine, ali stagnacija će biti teža jer se stvara dojam besperspektivnosti i zbog toga građani i neće trošiti’, smatra Novotny. Pad će, smatra on najviše će osjetiti oni koji su se uključili u nabavne lance industrija Njemačkoj i Italiji – autoindustrija i industrija namještaja.

15.02.2019. (09:30)

Nabili mišiće

Stručnjaci: Kriza će doći, ali Hrvatska je sad spremna za nju

“Priroda poslovnih ciklusa takva je da su recesije neizbježne i da se periodično ponavljaju” – kaže ekonomistica Maruška Vizek i dodaje da se recesiju može i prisilno izazvati: “Ako mediji budu sustavno kreirali kolektivnu recesijsku psihozu, recesija nam se onda može dogoditi i prije nego što bi se dogodila normalnim putem (djelovanjem ekonomskih sila)”. “Hrvatska ima unutarnjih rezervi za ublažavanje onoga što ekonomisti zovu vanjski šok, a što se možda valja iza brda”, kaže Velimir Šonje, a Damir Novotny da su, za razliku od 2008., danas “tvrtke više orijentirane na izvoz. Poduzeća su vitalnija. Domaće banke su u nikad boljem stanju, a devizne rezerve su više nego ikad u povijesti”. T-Portal

13.11.2018. (13:33)

Pola kruha

Predsjednik HUP-a Majetić: 50 posto od zarađenog uzima država

“Mi rastemo 2,9 posto, ali to je znatno manje od zemalja koji su nam prvi konkurenti, i na taj način mi zaostajemo iako rastemo”, rekao je predsjednik HUP-a Davor Majetić u emisiji Poslovni tjedan (link dolje). Glavni problem iduće godine, kaže, bit će nedostatak 30.000 radnika, a Damir Novotny naglasio je da su u Hrvatskoj investicije 6 posto, a u Sloveniji 16 posto.

03.06.2017. (21:55)

Priprema za propast

Novotny: Restrukturiranje Agrokora mora se provesti bez sentimenta

Povjerenik Ante Ramljak će u ponedjeljak predstaviti nove članove menadžmenta. “Vjerojatno se i dalje stvaraju veliki gubitci koji su kao rupa bez dna, potrebno je sve više i više novca, ako se tako nastavi Agrokoru je siguran put u stečaj”, kaže ekonomski analitičar Damir Novotny. Novotny misli da bi povjerenik ipak trebao izabrati međunarodne stručnjake.”Nisu bitni ti pojedini ljudi iako nitko od njih nema iskustva u velikom restrukturiranju velikih kompanija. A osobito ne oni koji su povezani sa domaćim tržištem zato što se onda tu pojavljuje previše sentimenta, a restrukturiranje Agrokora će se morati provesti bez tog sentimenta”, kaže Novotny. Index