Kad ti čep u nosu postane metafora za ekonomiju

Kritičari tvrde da EU pretjeranom regulacijom usporava inovacije i gubi utrku s SAD-om i Kinom. Primjeri su GDPR, AI Act, GMO i klinička ispitivanja, koji otežavaju razvoj, dok se u SAD-u procesi odvijaju brže i fleksibilnije. No, stručnjaci poput Damira Novotnyja ističu da su pravila nužna za demokraciju i dugoročni razvoj te podsjećaju da EU ipak ima uspješne AI startupe i najjaču farmaceutsku industriju. Problem nije samo u propisima, već i u njihovoj provedbi i političkim stavovima. Previše slobode, kažu, nije recept za prosperitet. Index