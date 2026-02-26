Pričaju o njima, ne znaju pa lažu

Brojni velikani poput Alberta Einsteina, Paula Diraca, Isaaca Newtona i Charlesa Darwina bili su ismijavani zbog izgleda, bolesti ili ponašanja. Danas su mete napada znanstvenici na društvenim mrežama, gdje algoritmi pojačavaju uvrede. Primjeri uključuju napade na Katie Bouman i istraživače Covida. Najnoviji slučaj je onkolog Mariana Barbacida, čiji je tim objavio obećavajuće rezultate protiv raka gušterače, ali je bio izložen porugama zbog izgleda i dobi. Na licu ima tamnocrvenu mrlju koja je izazvala zlobne i podcjenjivačke komentare na društvenim mrežama. Bio je napadan i zbog dobi. Ima 76 godina, pa zlobnici smatraju da treba biti u penziji, a ne u znanosti. Međutim, pozitivni su komentari uspjeli “ugušiti” one negativne. Novosti