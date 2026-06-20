Umrežavanje na rubu propasti
Od Epsteina do MAGA-e: Kako je Silicijska dolina postala utočište tehno-autoritarizma
Tekst na portalu Ideje opisuje političku metamorfozu lidera Silicijske doline od kulturno-liberalnih libertarijanaca do saveznika Trumpovog MAGA pokreta. Jeffrey Epstein odigrao je ključnu ulogu u umrežavanju s tehno-oligarsima (Thiel, Musk) i Steveom Bannonom. Vođeni strahom od regulacija, otporom prema woke korporativnoj politici i bogomdanim kompleksom genijalnosti, tehnološki moćnici okrenuli su se apsolutnoj deregulaciji, kriptovalutama i desnom autoritarizmu. Kroz bliske veze s Rusijom i europskom desnicom, Epstein i Bannon radili su na rušenju globalnog poretka, transformirajući tehnologiju u alat političke dominacije i “milijarderizma” imunog na društvenu odgovornost.