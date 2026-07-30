U slučaju problema, tu je džoker Fina

Jeste li ikada platili račun, a onda vam za nekoliko mjeseci ili godina stigne obavijest da niste, a u međuvremenu ste bacili račun i odrezak u kojem se vidi da ste platili? Ako je ili još nije, dobro je za svaki slučaj čuvati račune i odreske plaćenih računa da, čak i da vam dođe ovakva obavijest, možete dokazati da ste ga platili. Preporučuje se da se računi spreme uredno u fascikl koji ćete čuvati na sigurnom mjestu. Računi koje je dobro čuvati najmanje jednu godinu su za električnu energiju, plin, vodu, dimnjačara, telefon i internet, pošta, pretplate… tri godine za komunalnu naknadu, pričuvu, dopunsko osiguranje, pet za kaznu za parking, šest za poreznu obvezu, a deset za obvezu nastalu pravomoćnom presudom. Nakon toga slijede zastare. Zgradonačelnik