U slučaju problema, tu je džoker Fina
Od studenoga besplatno neovisno savjetovanje za građane u financijskim problemima
Od 20. studenoga 2026. godine Fina će građanima s financijskim poteškoćama pružati besplatno i neovisno savjetovanje o dugu. Sustav je osmišljen kako bi se spriječila trajna prezaduženost pružanjem pravne, tehničke i psihološke podrške te pomoći pri izradi plana otplate. Uslugu će pružati isključivo neovisni stručnjaci bez sukoba interesa, a vjerovnici će biti dužni uputiti klijente na savjetovanje čim primijete probleme s otplatom. Savjetovanje ne jamči automatski otpis ili reprogram duga niti zaustavlja ovrhe, ali nudi prijeko potrebnu stručnu pomoć. Poslovni