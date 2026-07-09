Prije smo jedva sklapali kraj s krajem, sada ih sklapamo s manje problema
Sve manje kućanstava kasni s plaćanjem režija
Prema Anketi o dohotku stanovništva DZS-a, udio kućanstava koja kasne s plaćanjem režija pao je na 7,3% (s 8,8% godinu prije), što je golem skok u odnosu na 2013. kada je iznosio preko 30%. Analitičar Ivica Brkljača ističe da ovaj pozitivan trend obuhvaća oko milijun ljudi i da je prvenstvenstveno rezultat rasta zaposlenosti i plaća, a ne iseljavanja. Ipak, financijska situacija mnogih i dalje je krhka: čak 31,2% građana ne može pokriti neočekivani financijski trošak, dok se petina stanovništva (19,5%) i dalje nalazi u riziku od siromaštva. Jutarnji