Odlazak istaknutog hrvatskog redatelja: U 68. godini preminuo Zrinko Ogresta
Tijekom karijere režirao je sedam dugometražnih igranih filmova, od kojih su najistaknutiji Krhotine, Isprani, Crvena prašina, Tu te S one strane. Njegova su djela nagrađivana na prestižnim festivalima u Veneciji, Berlinu i Karlovim Varyma, a u Puli je triput osvojio Veliku zlatnu arenu. Iako politički konzervativac, kroz angažirani art-film oštro je kritizirao društvene nepravde tranzicije te nepokolebljivo branio autorsku slobodu i integritet struke od političkih pritisaka. HRT, Jutarnji, Večernji