Filmovi ceste, neobičnih ljudi i nemirnog duha

Od 4.11. do 28.11.2021 u MSU Zagreb. Središnja tema istraživanja Dabčevih fotografija postalo je kretanje gradom jer “on je fotograf trotoara, zanat mu je cesta, a zvanje intuicija”. u sklopu akcije „S Dabcem po gradu” nastala su zapažanja građana o gradu, koja su predstavljena izložbom. Nova zapažanja, bilo crtež, bilo zapis ili fotografija, posjetitelji izložbe mogu priložiti do kraja trajanja izložbe. Nakana je akcije potaknuti građane na zauzimanje aktivnijeg stava prema okolini jer, kako bi bard rekao: “U prvom redu ljudi ne znaju gledat. Prolaze stalno istim rolo ulicama pa su navikli na neke prizore i neke stare pejsaže ili parkove ili zapravo ne vide njihovu ljepotu i ne znaju u njima uživati. Dakle, zadaća dobrog fotografa je ta da im možda skrene njihovu pažnju što je u njihovoj neposrednoj blizini i što bi trebalo malo točnije pogledati i možda i uživati u tom a ne mislit samo na svakodnevni posao, na pare, na zaradu itd.” MSU