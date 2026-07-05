Vitamin sea
Odlazak na plažu dobro je za mozak, kažu istraživanja
Novija istraživanja potvrđuju da boravak uz vodu ili more, odnosno u “plavim prostorima”, ima iznimne koristi za ljudsko zdravlje. Gledanje u morski horizont i slušanje valova smanjuje stres kroz osjećaj strahopoštovanja te potiče opuštanje mozga. Tzv. „plava teretana” motivira ljude na dulju tjelovježbu, što posljedično poboljšava san. Zanimljivo je da simulacije plaže u virtualnoj stvarnosti dokazano smanjuju percepciju fizičke boli (čak i tijekom stomatoloških zahvata). Osim toga, odlasci na more jačaju obiteljske veze i dugoročno grade mentalnu otpornost na svakodnevne životne pritiske. Nat Geo