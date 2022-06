Sluškinjina priča vam nije udžbenik

Iako Hrvatska sa 60 pobačaja na 1000 žena (podaci iz 2018.) ima jednu od najniih stopa pobačaja u Europi, to nije spriječilo Hrvoja Zekanovića da ponovno postavi u pitanje Ustavom zajamčeno pravo žene na vlastitu odluku te pokuša pokrenuti saborsku proceduru donošenja zakona kojim bi se zabranio pobačaj. N sreću, poduplo ga je samo 10 od potrebnih 30 zastupnika, no sagleda li se dostupnost pobačaja u zemlji, podaci su nevjerojatni. U nekim bolnicama, kao što je zagrebačka Klinička bolnica Sveti Duh, zatim bolnicama u Požegi, Našicama i Vinkovcima baš svi liječnici pozivaju na priziv savjesti te tako žena treba putovati i do 100 km kako bi ostvarila ustavno pravo. U nekim bolnicama riješili su problem zapošljavanjem vanjskih suradnika, a neke su prebacile odgovornost na udaljene bolnice s kojima su funkcionalno spojene. Ministar Beroš smatra da nije potrebno žuriti se sa stavljanjem u proceduru novoga zakona iako je važeći iz 1978. Index