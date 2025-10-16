Sve zamotano u celofan

Zabrana u rukavicama: Hod za život pretvara zabranu pobačaja u jezik empatije - Monitor.hr
Zabrana u rukavicama: Hod za život pretvara zabranu pobačaja u jezik empatije

Hod za život, pokrenut 2016. u Zagrebu, prerastao je u nacionalni pokret koji koristi emocionalno pozitivne poruke – ljubav, prihvaćanje, zaštitu – kako bi oblikovao antirodni diskurs u prividno inkluzivni pokret. Analiza govora u Zagrebu, Zadru i Splitu pokazuje profesionalizirani, pažljivo usklađen narativ koji spaja religijske, znanstvene i nacionalne motive u retoriku “Mi protiv Njih”. Dok se naglašava empatija prema “nerođenom djetetu”, pravo žene na autonomiju prikazuje se kao moralna pogreška. Iza jezika ljubavi krije se sofisticirana strategija političkog legitimiranja zabrane izbora. Kulturpunkt


21.06.2024. (18:00)

Ako hodaš s njima, onda je sve pet

Vučetić: Žene iz Hoda za život koje su učinile pobačaj su ubojice

Zanimljivo je da sudionici Hoda za život, ali i mnogih drugih pokreta, ne demonstriraju što ljudski život znači njima, već se iz petnih žila trude da njihova svjetonazorska orijentacijska točka ili pseudodefinicija postane obvezujuća za druge. Hod za život zapravo je definicijski pohod na živote drugih ljudskih bića.

Nemam ništa protiv svjetonazora, pa i svjetonazorskog aktivizma, ali bi, čisto zbog logičke higijene, valjalo zadržati minimum konzistentnosti.

Ako netko tvrdi da je prekid trudnoće ubojstvo, a svjetonazorski aktivisti Hoda za život upravo to tvrde (a i imaju pravo to tvrditi), sekularno društvo im je dužno to pravo osigurati i osigurava im ga, onda je nužno da žene koje na njihovim skupovima svjedoče o abortusu kojega su nekoć počinile, ne predstavljaju u mlakoj, neodređenoj formi žena koje će iznijeti intimna svjedočanstva. Treba ih najaviti kao ubojice djeteta.

Ne smatram da su one ubojice, ali budući da Hod za život prekid trudnoće smatra ubojstvom, a to navodno smatraju i žene koje manipulativno na hodaškim skupovima iznose polulažna svjedočanstva, onda, ako žele udovoljiti minimalnim zahtjevima logičnosti i autentičnosti, te žene trebaju predstaviti i prema njima se odnositi kao da je riječ o ubojicama – ne zbog toga što se uistinu radi o ubojicama, jer nije riječ o ubojicama, nego zbog toga što svi oni smatraju, uvjereni su ili makar to tvrde, da je prekid trudnoće ubojstvo. Marko Vučetić za Autograf

19.05.2022. (13:00)

Koncertni vid medicinske edukacije

Vučetić: Namjera Hoda za život je da društvo postane posve monolitno

Javne manifestacije koje imaju namjeru društvu oduzeti različitost, okupljališta su degeneriranih i korumpiranih jastava. Degenerirano jastvo ruši granicu između osobne autonomije i društva, ono umišlja da je društvu kreator i zakonodavac. Potpuno su mi jasne namjere Hoda za život i potreba da ova manifestacija postane tzv. druga narav koja snagom društvenog pritiska formira moralnu obvezu svim članovima društva rušeći svaku različitost. Namjera Hoda za život je da društvo postane, u moralnom, pravnom i svjetonazorskom smislu, potpuno monolitno. Zato se trude oko formiranja društvenog pritiska putem druge naravi. Druga narav posreduje moralni imperativ koji urušava samokritičnost i granice nespojivih stvarnosti. Marko Vučetić za Autograf.

22.05.2016. (14:04)

Revolucija iz uvoza

Abortus je hrvatska vrijednost

“Ne volimo žene, ne volimo majke, ne volimo zaista branitelje, ne volimo radnike, ne volimo radnice, ne volimo djecu, ne volimo starce, ne volimo bolesne, osim par puta godišnje, ne volimo nezaposlene, umirovljene, siromahe, a kamo li ikoga tko je još nekako drugačiji. Ali podignite zastavu i križ i pozovite nas da hodamo za Hrvatsku i voljet ćemo strašću kojom mogu voljeti samo vječno eksploatirani. Jedino kroz naciju i smijemo voljeti sami sebe, jedino se kad je u odrazu Hrvatska možemo uopće vidjeti kao subjekt”, piše Muf o jučerašnjim prosvjedima u Zagrebu.