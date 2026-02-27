Države članice mogu koristiti sredstva ESF+ za financiranje pristupa pobačaju - Monitor.hr
Odluka koja umiruje

Države članice mogu koristiti sredstva ESF+ za financiranje pristupa pobačaju

Europska komisija odbila je osnovati poseban fond za siguran i dostupan pobačaj, ali je poručila da države mogu koristiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) za tu svrhu. Organizatori inicijative “Moj glas, moj izbor”, koju je potpisalo više od 1,1 milijun građana, odluku smatraju povijesnom političkom pobjedom. Podršku su izrazili zastupnici lijevog i liberalnog centra, dok desnica tvrdi da se EU miješa u nacionalne nadležnosti i ideološka pitanja. Index


16.10.2025. (20:00)

Sve zamotano u celofan

Zabrana u rukavicama: Hod za život pretvara zabranu pobačaja u jezik empatije

Hod za život, pokrenut 2016. u Zagrebu, prerastao je u nacionalni pokret koji koristi emocionalno pozitivne poruke – ljubav, prihvaćanje, zaštitu – kako bi oblikovao antirodni diskurs u prividno inkluzivni pokret. Analiza govora u Zagrebu, Zadru i Splitu pokazuje profesionalizirani, pažljivo usklađen narativ koji spaja religijske, znanstvene i nacionalne motive u retoriku “Mi protiv Njih”. Dok se naglašava empatija prema “nerođenom djetetu”, pravo žene na autonomiju prikazuje se kao moralna pogreška. Iza jezika ljubavi krije se sofisticirana strategija političkog legitimiranja zabrane izbora. Kulturpunkt

07.07.2024. (11:00)

Ni lijevo ni desno, već - unazad

Škaričić: Pravo na podbačaj

U Hrvatskoj zbog liječničkog priziva savjesti postoji ozbiljan problem s dostupnošću pobačaja na zahtjev, ali ni u jednom trenutku nikome nije palo na pamet da radikalno mijenja legislativu iz 1976. godine. Konačno, Ustavni je sud 2017. posredno, preko prava na privatnost, potvrdio ustavno pravo na prekid trudnoće. U Americi nakon rušenja Roe vs. Wadea vlada potpuni kaos, a neki se konzervativci odlučuju za srednjevjekovne inicijative, poput Zakona o životu od začeća.

Trumpovo shvaćanje da se pravo saveznih država na samoodređenje može protegnuti i na odlučivanje o ljudskim pravima poput prava na pobačaj temelj je za uspostavu državnog terora. Katastrofalan odgovor demokrata govori o tome da u Americi ne postoji ozbiljna volja da se to spriječi. Nataša Škaričić za Novosti.

24.06.2022. (22:00)

Sluškinjina priča vam nije udžbenik

Odluka koja je šokirala Ameriku: Vrhovni sud SAD-a ukinuo pravo na pobačaj

Vrhovni sud razmatrao je slučaj Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, koji je osporavao zabranu pobačaja u Mississippiju nakon 15 tjedana. No, sud je presudio u korist države većinom glasova od šest prema tri, čime je zapravo okončano ustavno pravo na pobačaj. Presuda će promijeniti prava na pobačaj u Americi, a pojedine države sada mogu taj zabraniti postupak. Očekuje se da će polovica američkih država uvesti nova ograničenja ili zabranu pobačaja. Trinaest ih je već donijelo uredbe koje će automatski zabraniti pobačaj nakon presude Vrhovnog suda. Brojni drugi će vjerojatno brzo donijeti nova ograničenja, piše BBC. Ukupno se očekuje da će pristup pobačaju izgubiti oko 36 milijuna žena u reproduktivnoj dobi, prema istraživanju zdravstvene organizacije Planned Parenthood. Tportal

15.02.2021. (08:30)

Opet se bave ženskim reproduktivnim zdravljem

U Hrvatskoj je i bez zabrane gotovo nemoguće pobaciti

Iako Hrvatska sa 60 pobačaja na 1000 žena (podaci iz 2018.) ima jednu od najniih stopa pobačaja u Europi, to nije spriječilo Hrvoja Zekanovića da ponovno postavi u pitanje Ustavom zajamčeno pravo žene na vlastitu odluku te pokuša pokrenuti saborsku proceduru donošenja zakona kojim bi se zabranio pobačaj. N sreću, poduplo ga je samo 10 od potrebnih 30 zastupnika, no sagleda li se dostupnost pobačaja u zemlji, podaci su nevjerojatni. U  nekim bolnicama, kao što je zagrebačka Klinička bolnica Sveti Duh, zatim bolnicama u Požegi, Našicama i Vinkovcima baš svi liječnici pozivaju na priziv savjesti te tako žena treba putovati i do 100 km kako bi ostvarila ustavno pravo. U nekim bolnicama riješili su problem zapošljavanjem vanjskih suradnika, a neke su prebacile odgovornost na udaljene bolnice s kojima su funkcionalno spojene. Ministar Beroš smatra da nije potrebno žuriti se sa stavljanjem u proceduru novoga zakona iako je važeći iz 1978. Index

09.11.2020. (00:30)

Pravo na potporu

Pokrenut projekt ‘Hrabra sestra‘ za pomoć ženama koje žele prekinuti trudnoću

Centar za građansku hrabrost pokrenuo je projekt podrške za pomoć ženama koje žele prekinuti trudnoću te ih na stranicama Hrabra.com spajaju kako bi razmijenile iskustva. Pokrenut na Međunarodni dan sigurnog pobačaja, 28. rujna ove godine, okupio je već šezdesetak žena iz cijele Hrvatske, a uzor su slični projekti u nizozemskim gradovima Utrechtu, Rotterdamu, Enschedeu i Amsterdamu. Cilj je priprema žena na ono što ih čeka na postupku u bolnicama te nakon pobačaja. Novosti

08.11.2020. (21:30)

Ženski glas koji pokreće mase

Slavenka Drakulić: To jest wojna! Borba Poljakinja nije samo borba za ženska prava, nego borba za demokraciju

Nije poljska vlast jedina koja je u doba u postkomunizma pokušala promijeniti naslijeđene zakone, naročito one koji se odnose na žene, naročito o pravu na pobačaj. Rastući nacionalizam je tijesno povezan s pobačajem, a Crkva ima svoju dogmu o početku života, kao i ulogu čuvarice nacionalnog identiteta u bivšem režimu. Nacionalizam je biljka koja posebno lijepo cvate u svim bivšim socijalističkim zemljama pa naravno da je poljski putokaz važan za sve njih, a za superkatoličku Hrvatsku još i više. Zato je bilo lijepo i dirljivo vidjeti podršku feministkinja Poljakinjama po našim gradovima. Piše Slavenka Drakulić za Jutarnji list

09.08.2018. (22:01)

Argentinski senatori odbacili zakon o legalizaciji pobačaja, tisuće ljudi izašle na ulice

03.03.2017. (11:30)

Molim za pravo

Aktivizam: Mladi Varaždinac pored molitelja prosvjeduje za pravo na izbor

Varaždinski student elektrotehnike Jura Ščapec počeo je s prosvjedom za pravo na izbor ispred tamošnje opće bolnice, a samo nekoliko metara od skupine vjernika koji se mole protiv pobačaja. Mladić i njegov pas imaju natpise “Pro choice” i “Ne demonizacija, da edukacija”, a kaže on da planira prosvjedovati 40 dana, koliko će trajati grupne molitve. “Mislim da cesta nije za to i da takvoj ideologiji nije mjesto ovdje, nego u crkvi. Samo sam želio dati svoje mišljenje o tome” izjavio je Ščapec. 7 plus regionalni tjednik

02.03.2017. (20:40)

Sve odjednom

Kujundžić: Novi zakon o pobačaju čuvat će pravo na život i na ženin izbor

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u povodu odluke Ustavnoga suda da će Vlada vrlo brzo krenuti u javnu raspravu kako bi u roku od dvije godine bio donesen novi zakon te poručio da Vlada ne razmišlja o restriktivnim mjerama u vezi s pravom žena na pobačaj jer zabrane nikada u povijesti nisu riješile problem. “Vlada će se držati čuvanja prava na život. Pravo na život počinje činom začeća, a s druge strane ćemo čuvati i pravo žene na odabir“, rekao je Kujundžić. HRT