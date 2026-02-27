Odluka koja umiruje
Države članice mogu koristiti sredstva ESF+ za financiranje pristupa pobačaju
Europska komisija odbila je osnovati poseban fond za siguran i dostupan pobačaj, ali je poručila da države mogu koristiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) za tu svrhu. Organizatori inicijative “Moj glas, moj izbor”, koju je potpisalo više od 1,1 milijun građana, odluku smatraju povijesnom političkom pobjedom. Podršku su izrazili zastupnici lijevog i liberalnog centra, dok desnica tvrdi da se EU miješa u nacionalne nadležnosti i ideološka pitanja. Index