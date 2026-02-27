Odluka koja umiruje

U Hrvatskoj zbog liječničkog priziva savjesti postoji ozbiljan problem s dostupnošću pobačaja na zahtjev, ali ni u jednom trenutku nikome nije palo na pamet da radikalno mijenja legislativu iz 1976. godine. Konačno, Ustavni je sud 2017. posredno, preko prava na privatnost, potvrdio ustavno pravo na prekid trudnoće. U Americi nakon rušenja Roe vs. Wadea vlada potpuni kaos, a neki se konzervativci odlučuju za srednjevjekovne inicijative, poput Zakona o životu od začeća.

Trumpovo shvaćanje da se pravo saveznih država na samoodređenje može protegnuti i na odlučivanje o ljudskim pravima poput prava na pobačaj temelj je za uspostavu državnog terora. Katastrofalan odgovor demokrata govori o tome da u Americi ne postoji ozbiljna volja da se to spriječi. Nataša Škaričić za Novosti.