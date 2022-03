Energetski povoljnije kuće

Stockholm i njegova predgrađa ovih su dana ispunjeni građevinskim dizalicama, što odražava sve veći broj stanovnika u kombinaciji s nedostatkom stanova. Međutim, nisu sva gradilišta kompleksna kao onaj u Hagastadenu. Ovdje izgleda kao da se gradi potpuno novi grad. Posebno je značajan jedan dio: dva gradska bloka u kojima je postavljen betonski temelj iznad spleta tunela koji usmjeravaju željeznički i cestovni promet prema sjeveru. To je impresivan inženjerski podvig, no ono što je još značajnije, jest to da se radi o jednom od najvećih stambenih kompleksa na svijetu izgrađenog od drveta. Cederhusen najnoviji je primjer rastuće prakse velike gradnje od onoga što je poznato kao C.L.T. ili križno lamelirano drvo. Primjer je koliko je tehnologija napredovala. Beton je neophodan za temelje, no nakon toga je sve drvo, sve do najvišeg trinaestog kata. Prvi blok od dvije cedrove kuće je gotovo dovršen, a drugi blok uskoro bi trebao početi s izgradnjom. Green