Pozdrav samo njima, a ne svima

Već dugo upozoravam što će se dogoditi, da će se našim legitimnim pozdravom početi “hraniti” i lijevi i ultradesni, koristeći ga u dnevnopolitičke svrhe. Često sam govorio da se zastave HOS-a i neka obilježja jako zlorabe, i o tome sam pričao sa suborcima iz moje i drugih postrojbi, da će se nama roditi problem jer će ispasti da je jedini u Domovinskom ratu sudjelovao HOS’, poručio je za Večernji list Borislav Barišić, predsjednik Saveza udruga HOS-a. ‘Mojim suborcima iz garde i specijalne policije je vjerojatno prekipjelo zato što ljudi koji nisu bili u HOS-a, ljudi koji se nisu čak ni rodili kad smo ratovali, mašu zastavama HOS-a i dižu desnu ruku, koju mi nismo dizali ni 1991. godine. Imali smo amblem kakav je bio, a on je najviše smetao našim neprijateljima u to doba kad nismo imali oružja, mogli smo barem tako probati napraviti neku psihozu među četnicima i ostalima’, reakcija nakon navijačkog mimohoda u Kninu (Index)… tportal