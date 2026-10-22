Dost precizna optika

Francuski kemičar i izumitelj Joseph Nicéphore Niépce izradio je 1826. godine (najvjerojatnije) Pogled s prozora u Le Grasu, prvu trajnu fotografiju u povijesti. Koristeći kameru opskuru i kositrenu ploču premazanu judejskim bitumenom, zabilježio je pogled s prozora svog imanja u Francuskoj nakon osmosatnog izlaganja svjetlu. Iako je izum pao u zaborav, povjesničar Helmut Gernsheim ponovno ga je otkrio 1952. godine i potvrdio njegovu autentičnost. Fotografija se danas čuva na Sveučilištu Texas u Austinu kao neprocjenjivo povijesno blago. Cool cultural heritage… o procesu pisali i na IFL Science… zanimljivost – ovako je otprilike vjerojatno izgledao taj pogled s prozora (Amusing planet)