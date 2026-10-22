Dost precizna optika
Ole Bielfeldt pobjednik 52. natječaja Nikon Small World za mikroskopsku fotografiju
Objavljeni su pobjednici 52. izdanja prestižnog natječaja Nikon Small World, na koji je pristiglo 1.803 radova iz 69 zemalja. Prvo mjesto osvojio je njemački fotograf Ole Bielfeldt fascinantnim mikroskopskim prikazom ispisa tinte iz inkjet pisača na papir. Kreativno modificiravši pisač i koristeći bljeskalicu za zamrzavanje pokreta kapljica, prikazao je svakodnevni proces na potpuno nov način. Drugo mjesto pripalo je John-Oliveru Dunnu za fotografiju pauka skakača s peludom, dok su treće mjesto osvojile Kaelin Wulf i Rachel Flannery s prikazom neurona u mišjem mozgu. PetaPixel