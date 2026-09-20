Kad ulici poželiš vratiti što ti je dala
London u objektivu: Dokumentarni film o uličnoj fotografiji glavnog grada Engleske
Novi dokumentarni film “Everything Happens All The Time”, koji je režirao fotograf Simon King, donosi dubok zaron u scenu ulične fotografije u Londonu. Kroz dvadeset i sedam intervjua, snimke s ulica i fotografije, film istražuje odnos umjetnika prema njihovoj praksi i specifičnu zajednicu glavnog grada Ujedinjenog Kraljevstva. King je cijeli projekt snimio minimalistički – koristeći samo prenosivu Panasonicovu kameru, prirodno svjetlo i opušteni pristup bez suvišne filmske opreme. Film nudi iskren uvid u strpljenje, upornost i nepredvidivost hvatanja svakodnevnih uličnih trenutaka. PetaPixel