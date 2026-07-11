Ne treba ni vladino odobrenje
OpenAI pustio GPT-5.6 u javnost i spojio ChatGPT s Codexom za novu eru rada
Nakon trinaest dana strogo kontrolirane vladine karantene, OpenAI je omogućio široku dostupnost serije modela GPT-5.6 (Sol, Terra i Luna). Vodeći model Sol od sada je dostupan svim pretplatnicima, dok programeri dobivaju pristup kroz API. Uz to, predstavljena je poslovna platforma ChatGPT Work i nova desktop aplikacija u koju je ugrađen Codex, čime je on prestao postojati kao zaseban program. Nadogradnja donosi napredne načine rada za duboko zaključivanje i koordinaciju više agenata, dok se stariji model GPT-5.4 službeno povlači iz upotrebe 23. srpnja. Bug