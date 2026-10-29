Farewell and engage
Otišao je velikan glumišta Patrick Stewart
U 87. godini preminuo je britanski glumac Sir Patrick Stewart, najpoznatiji po ulogama kapetana Jean-Luca Picarda u “Zvjezdanim stazama” i Profesora X u serijalu “X-Men”. Preminuo je u srijedu, 28. listopada, u svom domu u Los Angelesu nakon kratke borbe s Alzheimerovom bolešću i demencijom s Lewyjevim tjelešcima. Karijeru je započeo u kazalištu Bristol Old Vic te je bio dugogodišnji član Royal Shakespeare Companyja. Uz bogatu filmsku i kazališnu karijeru, pamtit će ga se po humanitarnom radu, borbi za ljudska prava i podršci žrtvama obiteljskog nasilja. Index, tportal… Opraštaju se od njega i na Forumu… prije nekoliko dana umro je i Walter Koenig, koji je glumio Chekova u originalnom serijalu (BBC).