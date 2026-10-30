Toliko je toplo da mu kapa više ne treba
Otopio se ledenjak na Triglavu
Posljednji komadić leda na Triglavskom ledenjaku potpuno je nestao nakon niza rekordno vrućih ljeta, potvrdili su znanstvenici. Ledenjak, koji je u 19. stoljeću pokrivao 40 hektara, u posljednjih je pet godina sveden na izolirane nakupine te je ove godine u potpunosti iščeznuo. Glaciolozi i istraživači ističu da je ovo blizak udarac za slovenski nacionalni identitet i prirodu Europskih Alpi, čiji se ledeni pokrov ubrzano topi zbog klimatskih promjena. Iako je površinski led nestao, manje nakupine leda još uvijek opstaju u dubokim podzemnim špiljama ispod Triglava. tportal, Index