Otopio se ledenjak na Triglavu - Monitor.hr
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Toliko je toplo da mu kapa više ne treba

Otopio se ledenjak na Triglavu

Posljednji komadić leda na Triglavskom ledenjaku potpuno je nestao nakon niza rekordno vrućih ljeta, potvrdili su znanstvenici. Ledenjak, koji je u 19. stoljeću pokrivao 40 hektara, u posljednjih je pet godina sveden na izolirane nakupine te je ove godine u potpunosti iščeznuo. Glaciolozi i istraživači ističu da je ovo blizak udarac za slovenski nacionalni identitet i prirodu Europskih Alpi, čiji se ledeni pokrov ubrzano topi zbog klimatskih promjena. Iako je površinski led nestao, manje nakupine leda još uvijek opstaju u dubokim podzemnim špiljama ispod Triglava. tportal, Index


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Njoj se nikud ne žuri

Najveća santa leda na svijetu ostala zarobljena, što je odlična vijest

Nakon što je na dnu oceana provela u stanju mirovanja više od 30 godina, santa leda, koja nosi naziv i santa A23a, 1986. godine odvojila se od antarktičke obale. No tada nije stigla daleko, već se nasukala u Weddellovo more i ondje se fiksirala kao ledeni otok. Nakon gotovo 40 godina, nakon što se njezina ledena masa smanjila, santa leda se ponovno pokrenula 2020. godine, a znastvenici su očekivali da će je struje odnijeti prema južnom Atlantskom oceanu, na takozvanom “putu ledenjaka”, gdje će se postupno otapati i u konačnici nestati. Međutim, kako piše BBC News, dogodilo se nešto neočekivano, ledenjak A23a se već mjesecima vrti na mjestu sjeverno od Antarktika, a “uhvaćena” je u Taylorov stup. Topljenje ovolike količine leda na “putu ledenjaka” zasigurno izazavalo povećanje razine mora, a samim time i promjene u morskom ekosustavu. Green

23.06.2024. (21:00)

Žute naše Alpe

Tone saharskog pijeska brže tope alpske glečere

Južna zračna struja donijela je i proteklog tjedna milijune tona pustinjskog pijeska iz sjeverne Afrike te nebo nad gotovo cijelom Europom učinilo maglovitim. I dok hrvatski meteorolozi uvjeravaju da je zbog nadolazeće promjene vremena nedjelja vjerojatno zadnji dan kad ćemo ga gledati u atmosferi, njihove austrijske kolege upozoravaju kako saharska prašina utječe na značajno brže topljenje alpskih ledenjaka. Istraživač ledenjaka Andrea Fischer, čiji predmet istraživanja je najveći glečer u Austriji Großglockner, upozorava da, kad se saharski pijesak slegne na ledenjake, snijeg se brže topi jer postaje tamniji. tportal