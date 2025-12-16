Skijanje samo na razglednicama

Predivne panorame, planinski obronci, mir – Alpe su popularna destinacija i ljeti i zimi. Ali to je samo jedna strana medalje. Realnost su i kilometarske kolone vozila, predivna alpske mjesta prepuna su parkiranih automobila, kolone ljude koji se kreću brdskim puteljcima, gužve na liftovima. U brojnim nekoć idiličnim naseljima u međuvremenu su niknuli ogromni hoteli koji dominiraju panoramom. Unatoč navali turista, tu su i posljedice klimatskih promjena: Duža i intenzivnija razdoblja toplog vremena i manje snijega rezultiraju otapanjem glečera i permafrosta. Sve češće se registriraju olujna nevremena, kompletni obronci ostaju bez drveća, kiša stvara eroziju tla… Turizam je jedan od glavnih izvora prihoda u Alpama, tako da odustajanje od dolaska gostiju nije ozbiljna opcija. No, turistiki djelatnici smatraju kako one neće smanjiti broj turista, budući da će u planinama uvijek biti svježije od ostatka kontinenta. DW