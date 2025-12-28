Testosteron na testu

Mladi muškarci odgovorni su za 8 od 10 smrtonosnih prometnih nesreća, prema analizi najtežih incidenata na norveškim cestama. Brzina i opasno ponašanje šalju mlade ljude u smrt. Analiza ističe da mladići namjerno riskiraju, što često završava katastrofalnim posljedicama i za njih same i za njihove putnike. Nesreće se obično događaju u starijim automobilima koji nemaju najnovije sigurnosne sustave. Istovremeno, u automobilu je često nekoliko prijatelja iste dobi. Izvještaj također pokazuje da mnogi vozači voze bez važeće vozačke dozvole ili se kreću pod utjecajem alkohola. Zaključak je jasan: mladići precjenjuju vlastite sposobnosti i podcjenjuju opasnosti zaleđenih i vijugavih cesta. Čini se da je ovaj obrazac sličan u velikim dijelovima Europe i svijeta… Revija HAK