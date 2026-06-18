Kad duhovi postanu hotelijeri
Oživljena baština: Kako hrvatske utvrde i dvorci kroz turizam i EU fondove postaju samoodrživi
Hrvatska povijesna baština uspješno se revitalizira spojem oživljene povijesti i održivog turizma. Manifestacije poput „Dana vitezova vranskih“ i osječkog „TIKfest-a“ privlače brojne posjetitelje, dok se zapušteni objekti obnavljaju europskim i privatnim sredstvima. Primjeri poput Maškovića hana i dvorca Gjalski, transformiranih u luksuzne heritage hotele, te dvorca Tikveš, preuređenog u interaktivni edukacijski centar, pokazuju uspješan model samoodrživosti. Kombinacijom povijesnog naslijeđa, suvremene tehnologije i ugostiteljske ponude, ovi lokaliteti uspješno razvijaju lokalno gospodarstvo i privlače turiste tijekom cijele godine. Blaga & Misterije