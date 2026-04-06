Nije baš romantično kako smo zamišljali

Iako na dvorce danas gledamo kao na povijesnu baštinu i nasljeđe nekadašnjih elita, oni su svojevremeno bili vrhunska inženjerska dostignuća za obranu. Kroz 3D prikaz evolucije od jednostavnih drvenih utvrda do kompleksnih kamenih zdanja, video objašnjava funkciju barbakana, opkopa i pomičnih mostova. Svaki element, od nagnutih zidova protiv ovnova do zloglasnih “rupa za ubojstvo”, bio je pažljivo osmišljen kako bi napadačima maksimalno zagorčao život. Dvorci nisu bili samo simboli moći, već savršen strojevi za preživljavanje u rascjepkanoj Europi između 11. i 14. stoljeća. Open Culture