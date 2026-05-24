Ipak ne bi živio kao kralj

Nazivati ih siročadima možda je brutalno, no hrvatski dvorci, kurije i gradine doista to jesu. Od tisuću takvih građevina, koje su dijelom u privatnom, a dijelom u državnom vlasništvu, većina je u katastrofalnom stanju. Država ne zna točno što bi s njima. Tako se pitanje revitalizacije dvoraca, koje se može kupiti već za 27 tisuća eura, poput lopte prebacuje iz jednog resora u drugi. U međuvremenu zub vremena radi svoje, a ove stoljetne građevine čekaju jedan dobar, kako se danas voli reći – masterplan, piše Tportal.