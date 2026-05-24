Ipak ne bi živio kao kralj

Kako je živjeti u baroknom dvorcu? Visoki energetski troškovi, manjak privatnosti…

Victoria i Nicholas Howard žive u slavnom dvorcu Howard u Yorkshireu u Engleskoj, koji je široj publici poznat i kao lokacija snimanja Netflixove serije “Bridgerton“. S gotovo 150 prostorija, stoljećima obiteljske povijesti i više od 300 tisuća posjetitelja godišnje, ovaj dvorac nije samo dom iz snova – već i posao s punim radnim vremenom. Od beskrajnih hodnika i povijesnih tapiserija do visokih troškova energije, organizacije obilazaka i vrlo malo privatnosti – Victoria i Nicholas otkrivaju i ljepotu i izazove života u pravom dvorcu. DW


06.04. (20:00)

Nije baš romantično kako smo zamišljali

Arhitektura straha: Kako su zapravo funkcionirali srednjovjekovni dvorci?

Iako na dvorce danas gledamo kao na povijesnu baštinu i nasljeđe nekadašnjih elita, oni su svojevremeno bili vrhunska inženjerska dostignuća za obranu. Kroz 3D prikaz evolucije od jednostavnih drvenih utvrda do kompleksnih kamenih zdanja, video objašnjava funkciju barbakana, opkopa i pomičnih mostova. Svaki element, od nagnutih zidova protiv ovnova do zloglasnih “rupa za ubojstvo”, bio je pažljivo osmišljen kako bi napadačima maksimalno zagorčao život. Dvorci nisu bili samo simboli moći, već savršen strojevi za preživljavanje u rascjepkanoj Europi između 11. i 14. stoljeća. Open Culture

02.05.2023. (13:53)

06.12.2017. (11:07)

Kampanj pl. Kraudfandović

6.500 ljudi kupilo zarasli dvorac u Francuskoj

Crowdfunding kampanjom u kojoj je sudjelovalo 6.500 ljudi od propadanja je spašen francuski dvorac Mothe-Chandeniers iz 13. stoljeća kojem sad slijedi obnova. Dvorac okružen vodom doslovce je zarastao – u njegovoj unutrašnjosti raste drveće i grmlje, ali vanjski zidovi još stoje, a za dva mjeseca 6.500 ljudi doniralo je po 51 euro ili više te su skupili 500.000 eura i kupili dvorac. Svi donatori sad su suvlasnici dvorca i svi će sudjelovati u odluci o njegovoj obnovi. Ovdje video dvorca. Inače, Hrvatska je puna dvoraca i perivoja u manje ili više ruševnom stanju (ovdje popis svih). TheLocal.fr

02.04.2017. (18:48)

Princeza i princ za jednu noć

13 dvoraca u kojima se može živjeti

Buzzfeed je sastavio listu 13 najljepših europskih dvoraca u kojima se mogu iznajmiti sobe ili se može iznajmiti cijeli dvorac, no za to treba izdvojiti paprene sume. Na slici je dvorac Sédaiges koji se nalazi u Francuskoj, a iznajmljuje se po 995 dolara po noći. Ima lijepih dvoraca u Irskoj, Škotskoj, Italiji i Španjolskoj.

04.03.2017. (19:25)

Ostavljeni prošlim vremenima

Hrvatski dvorci: Stoljetna siročad koja trune na stranicama oglasnika

Nazivati ih siročadima možda je brutalno, no hrvatski dvorci, kurije i gradine doista to jesu. Od tisuću takvih građevina, koje su dijelom u privatnom, a dijelom u državnom vlasništvu, većina je u katastrofalnom stanju. Država ne zna točno što bi s njima. Tako se pitanje revitalizacije dvoraca, koje se može kupiti već za 27 tisuća eura, poput lopte prebacuje iz jednog resora u drugi. U međuvremenu zub vremena radi svoje, a ove stoljetne građevine čekaju jedan dobar, kako se danas voli reći – masterplan, piše Tportal.

16.02.2017. (22:28)

12.10.2016. (18:09)

Povijest se ruši

Rasprodaja čeških dvoraca

U Češkoj se nalazi oko 2.000 dvoraca. No većina je u tako lošem stanju da im prijeti propast. Vlasnici nemaju novca za obnovu, pa su se dotrajale građevine našle na meti inozemnih investitora. Za popravak dvoraca trebalo bi uložiti i do milijun eura. Deutsche Welle

29.05.2016. (20:08)

Baština na pladnju

U Hrvatskoj 180 dvoraca, koštaju od 50.000 do 5 milijuna eura

U Hrvatskoj ima približno 1.300 dvoraca, kurija, ljetnikovaca, tvrđava, zamaka i utvrda od kojih je 180 sačuvano. Najčešće su napušteni. Većina dvoraca nalazi se u sjeverozapadnom dijelu zemlje, dok Dalmacija obiluje tvrđavama i renesansnim ljetnikovcima. Rijetki dvorci koji imaju riješeno vlasničko pitanje nalaze se u ponudi agencija za nekretnine. Cijene im se kreću od 50 tisuća do 5 milijuna eura. Zainteresirani kupci su Hrvati koji žive i rade u inozemstvu, bogati poslovni ljudi iz zemalja EU i Rusije, piše Tportal.