Ipak ne bi živio kao kralj
Kako je živjeti u baroknom dvorcu? Visoki energetski troškovi, manjak privatnosti…
Victoria i Nicholas Howard žive u slavnom dvorcu Howard u Yorkshireu u Engleskoj, koji je široj publici poznat i kao lokacija snimanja Netflixove serije “Bridgerton“. S gotovo 150 prostorija, stoljećima obiteljske povijesti i više od 300 tisuća posjetitelja godišnje, ovaj dvorac nije samo dom iz snova – već i posao s punim radnim vremenom. Od beskrajnih hodnika i povijesnih tapiserija do visokih troškova energije, organizacije obilazaka i vrlo malo privatnosti – Victoria i Nicholas otkrivaju i ljepotu i izazove života u pravom dvorcu. DW