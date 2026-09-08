I jeftino je postalo skupo
Pad kupovine iz Kine: Nova carina već smanjila broj paketa za 44 posto
Uvođenje carine od tri eura na male pošiljke izvan EU-a drastično je smanjilo online kupovinu. U prva dva mjeseca primjene broj carinskih deklaracija pao je s prošlogodišnjih 67 tisuća na 37,5 tisuća (pad od 44%), uz prikupljenih 214 tisuća eura. Europska unija sada priprema novu naknadu za rukovanje kako bi pokrila troškove carine i obuzdala priljev od preko četiri milijarde jeftinih i nekontroliranih paketa godišnje. Iako su platforme formalni dužnici, novi trošak vjerojatno će snositi kupci. Primjena naknade planira se za studeni. tportal