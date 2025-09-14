Pametni dom – gadgeti koji rade umjesto vas - Monitor.hr
Samo da uređaji ne postanu pametniji od vas

Pametni uređaji sve više mijenjaju svakodnevni život – od termostata i žarulja koje štede energiju, do sigurnosnih kamera i pametnih brava koje čuvaju dom. Robotski usisavači, pametni asistenti i hladnjaci olakšavaju kućanske poslove i organizaciju, dok smart TV-i i personalizirane postavke brinu za zabavu i udobnost. Sve skupa znači manje truda, više komfora i uštede, a kuća postaje interaktivni suputnik koji uči vaše navike i prilagođava se ritmu života. Ukratko: tehnologija vam daje ruke u džep, a svejedno obavlja posao. Sanja Bubalo za Savjete


Slične vijesti

21.09.2018. (08:33)

"Gazdarice, vrijeme je da krenete"

Amazon predstavio nove proizvode – pametni zidni sat i mikrovalnu

Amazon je jučer predstavio 12 novih proizvoda, “pametnih” kućanskih pomagala, između ostalog pametni zidni sat Echo Wall Clock, čime zapravo još dublje ulaze u industriju “pametnog doma”. Sat ima LED žaruljice uz rub, upozorava na namještena vremena, može ga se pitati koliko je sati, sam pomiče kazaljku u proljeće i jesen itd. Košta 29 dolara, što zvuči malčice previše. S druge je strane pametna mikrovalna pećnica koja košta ne prevelikih 60 dolara, a naravno da spada u kategoriju pametnih uređaja – dovoljno joj je reći “Alexa jedan krumpir” (na engleskom zasad) i sama će se pokrenuti s vremenom potrebnim da se krumpir ispeče, “Alexa stani” i pećnica će stati…

09.01.2016. (21:09)

Vau

CES 2016: Pametni uređaji za obitelj – i psa

Na sajmu Consumer Electronics Show u Las Vegasu predstavljeni su najnoviji pametni uređaji – boca za vodu koja sama određuje količinu nutritivnih sastojaka, perilica za rublje koja uči što bolje prati, kamera za hladnjak, tuš koji upozorava na preveliku potrošnju vode, WC koji treba čistiti samo jednom godišnje, ali i Cleverpet – igraća konzola za pse, koja bi ljubimce trebala zabavljati dok vlasnika nema kod kuće: da bi dobio poslasticu, pas mora pritisnuti tri svjetla pravilnim redoslijedom. BBC