Samo da uređaji ne postanu pametniji od vas
Pametni dom – gadgeti koji rade umjesto vas
Pametni uređaji sve više mijenjaju svakodnevni život – od termostata i žarulja koje štede energiju, do sigurnosnih kamera i pametnih brava koje čuvaju dom. Robotski usisavači, pametni asistenti i hladnjaci olakšavaju kućanske poslove i organizaciju, dok smart TV-i i personalizirane postavke brinu za zabavu i udobnost. Sve skupa znači manje truda, više komfora i uštede, a kuća postaje interaktivni suputnik koji uči vaše navike i prilagođava se ritmu života. Ukratko: tehnologija vam daje ruke u džep, a svejedno obavlja posao. Sanja Bubalo za Savjete