Samo da uređaji ne postanu pametniji od vas

Amazon je jučer predstavio 12 novih proizvoda, “pametnih” kućanskih pomagala, između ostalog pametni zidni sat Echo Wall Clock, čime zapravo još dublje ulaze u industriju “pametnog doma”. Sat ima LED žaruljice uz rub, upozorava na namještena vremena, može ga se pitati koliko je sati, sam pomiče kazaljku u proljeće i jesen itd. Košta 29 dolara, što zvuči malčice previše. S druge je strane pametna mikrovalna pećnica koja košta ne prevelikih 60 dolara, a naravno da spada u kategoriju pametnih uređaja – dovoljno joj je reći “Alexa jedan krumpir” (na engleskom zasad) i sama će se pokrenuti s vremenom potrebnim da se krumpir ispeče, “Alexa stani” i pećnica će stati…