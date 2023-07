Plitki problemi

Skoro 120 godina on povezuje Atlantski i Tihi ocean, omogućujući prolaz rute u 10 sati, odnosno dokidajući potrebu za plovodbom oko Južne Amerike. Međutim, budućnost ključnog pomorskog puta je neizvjesna nakon što su rekordne suše prisilile tvrtku (PCA) koja upravlja kanalom da nametne ograničenja na vrste brodova koji mogu njime prolaziti, javlja CNN. Broj dnevnih tranzita smanjit će se na 30 do 32 dnevno, u usporedbi s dosad uobičajenih 36 do 34 tranzita svaki dan. Vlasti su predložile smanjenje tereta za 40 posto na brodovima koji žele proći kroz kanal, što je trebalo stupiti na snagu 25. lipnja. Već je objavljeno da neki brodovi poštuju to ograničenje mase, što će na kraju dovesti – do porasta cijene transporta i, na kraju, roba. Revija HAK