Europska autonomija na francuski pogon

Francuzi se prisjećaju jurišanja razjarene pariške gomile na zloglasnu tamnicu Bastille u jednom od prvih trenutaka Francuske revolucije. Za predsjednika Macrona, koji ulazi u svoju zadnju godinu mandata, ovo je i šansa da još jednom podcrta svoju predanost ideji kolektivnog europskog sigurnosnog okvira, predvođenog Francuskom (kao jedinom nuklearnom silom u Europskoj uniji), onkraj NATO-a. Demonstrira se odlučnost u daljnjem zalaganju za ukrajinske ratne napore, europsko jedinstvo mimo američke pomoći (znakovito je to da nisu pozvane američke trupe, ali jesu kanadske), ali se i pruža ruka nekim zemljama za koje se ne može baš sa sigurnošću ustvrditi da su pouzdani zapadni partneri. Je li ova parada Macronov labuđi pjev ili nagovještaj nečeg većeg, tek treba vidjeti. Višeslav Raos u jeku sve veće popularnosti krajnje desne stranke, za tportal.

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u Parizu (tportal) Macron Vučića smjestio u prvi red, pokraj Zelenskog i Starmera (Jutarnji, N1)

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