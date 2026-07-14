Parada "à la Macron": Vojna moć bez Amerikanaca, prvi red za Vučića i hrvatski sjaj u Parizu - Monitor.hr
Danas (12:00)

Europska autonomija na francuski pogon

Parada “à la Macron”: Vojna moć bez Amerikanaca, prvi red za Vučića i hrvatski sjaj u Parizu

Francuzi se prisjećaju jurišanja razjarene pariške gomile na zloglasnu tamnicu Bastille u jednom od prvih trenutaka Francuske revolucije. Za predsjednika Macrona, koji ulazi u svoju zadnju godinu mandata, ovo je i šansa da još jednom podcrta svoju predanost ideji kolektivnog europskog sigurnosnog okvira, predvođenog Francuskom (kao jedinom nuklearnom silom u Europskoj uniji), onkraj NATO-a. Demonstrira se odlučnost u daljnjem zalaganju za ukrajinske ratne napore, europsko jedinstvo mimo američke pomoći (znakovito je to da nisu pozvane američke trupe, ali jesu kanadske), ali se i pruža ruka nekim zemljama za koje se ne može baš sa sigurnošću ustvrditi da su pouzdani zapadni partneri. Je li ova parada Macronov labuđi pjev ili nagovještaj nečeg većeg, tek treba vidjeti. Višeslav Raos u jeku sve veće popularnosti krajnje desne stranke, za tportal.

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Danas (10:00)

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Parada na Dan Bastille: Na francuski državni praznik okupilo se 7 tisuća vojnika uz 500 ‘Koalicije voljnih’

Francuski predsjednik Emmanuel Macron predvodi svoju desetu i posljednju paradu povodom Dana pada Bastille, u društvu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tradicionalni vojni mimohod na Champs-Élyséesu šalje snažnu poruku europskog jedinstva, okupivši 500 vojnika “koalicije voljnih” i ukrajinske trupe. Unatoč nesnosnim vrućinama koje su otkazale vatromete, svečani dan obilježen je minutom šutnje za žrtve terorističkog napada u Nici prije deset godina. Dan prepun emocija i povijesnog naboja Francuzi će zaključiti napetim polufinalom Svjetskog prvenstva protiv Španjolske. Euronews, France 24

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