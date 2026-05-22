Muldere, razočarani smo

Američko Ministarstvo obrane, po nalogu predsednika Trumpa, objavilo je novu seriju od 222 povjerljiva dokumenta o neidentificiranim anomalnim fenomenima (UAP). Dosjei sadrže dramatična svjedočanstva o "zelenim kuglama" i "letećim diskovima", uključujući transkripte s misija Apollo 12 i 17 o svjetlećim česticama kod Mjeseca. Posebno je zanimljiv izvještaj s više od 200 viđenja u tajnoj bazi Sandia neposredno nakon incidenta u Roswellu. Unatoč fascinantnim podacima, ključni je zaključak da Pentagon i dalje nema dokaza o izvanzemaljskom životu, a većina pojava vjerojatno je rezultat testiranja napredne vojne tehnologije ili grešaka na senzorima.