Istina je i dalje tamo negdje

Američko Ministarstvo rata objavilo je više od 170 deklasificiranih dosjea o neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP). Dokumenti obuhvaćaju razdoblje od 1947. godine do danas, uključujući svjedočanstva farmera, komercijalnih pilota i mornaričkih asova. Izvještaji opisuju objekte koji prkose zakonima fizike, poput “letećih tanjura” iznad kemijskih postrojenja i misterioznih kocki unutar sfera. Arhiva uključuje i slavni incident misije Gemini 7, kao i suvremene infracrvene snimke vojnih zrakoplova. Time