Istina je i dalje tamo negdje
Od prvih astronauta do modernih presretača, američka vlada objavila tajne izvještaje o NLO-ima
Američko Ministarstvo rata objavilo je više od 170 deklasificiranih dosjea o neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP). Dokumenti obuhvaćaju razdoblje od 1947. godine do danas, uključujući svjedočanstva farmera, komercijalnih pilota i mornaričkih asova. Izvještaji opisuju objekte koji prkose zakonima fizike, poput “letećih tanjura” iznad kemijskih postrojenja i misterioznih kocki unutar sfera. Arhiva uključuje i slavni incident misije Gemini 7, kao i suvremene infracrvene snimke vojnih zrakoplova. Time
Od misije Gemini 7 1965. godine, kada je Frank Borman prijavio “neprijateljsku letjelicu” (NY Post), do legendarnog Apolla 11, posade su redovito bilježile neobične bljeskove, objekte u obliku trokuta i tajanstvena svjetla. Iako NASA-ini stručnjaci većinu incidenata pripisuju svemirskom otpadu, ledu ili dijelovima raketa, dokumenti potvrđuju da su obavještajne agencije ove izvještaje shvaćale vrlo ozbiljno. Posebnu pažnju privlače svjedočanstva iz misije Apollo 17 o bljeskovima poput lokomotive i fotografije s tri neobjašnjive točke. Objava ovih podataka dio je novog vala transparentnosti o fenomenima koje znanost još uvijek ne može u potpunosti objasniti. tportal