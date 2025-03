Kad milijarder ne vjeruje u demokraciju

Peter Thiel nije tipičan milijarder – novac mu je samo alat za ostvarenje vizije. Od djetinjstva provedenog u aparthejdskoj Južnoj Africi do ulaganja u tehnologiju i politike, njegov put vodi do radikalnog stava: sloboda i demokracija nisu kompatibilni. Inspiriran Ayn Rand i libertarijanskim idealima, Thiel zagovara minimalnu državu i selektivna prava, a njegova ambicija da oblikuje svijet spojila ga je s Donaldom Trumpom. S ogromnim bogatstvom i političkim utjecajem, Thiel ne želi samo promatrati budućnost – on je želi pisati.

Poznat po svojim nekonvencionalnim stavovima, vidi Mordor kao racionalnu tehnološku civilizaciju, dok je Gandalf za njega luđak koji želi rat. Kao obožavatelj D&D-a, sklon je “tihoj kontroli”, što se ogleda u njegovoj kompaniji Palantir, nazvanoj po Tolkienovoj magičnoj kugli za nadzor. Iako je početno imao problema s investitorima, CIA je prepoznala potencijal Palantira, koji danas vrijedi oko 180 milijardi dolara i koristi se za digitalni nadzor i predviđanje trendova. Thiel, raniji investitor u Facebook, bio je ključan u oblikovanju Silicijske doline, a kroz svoje fondove ulagao je u brojne uspješne start-upove. Faktograf