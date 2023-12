Tko bi rekao da će na izborima odlučivati svinje

Možda je puka slučajnost u kojem član obitelji najviše rangiranog političara u državi dobiva direktorsko mjesto u tvrtki donatora na izborima. Ali teško može biti slučajnost to da se na bilo koji način i zbog bilo kojeg razloga brani netko tko bespravnom gradnjom krši zakone iste te države. Ili, kao u kutinskom slučaju, tko ‘slučajno’ dobije asfalt do svoga također bespravno izgrađenog objekta. To je sigurno jedna Hrvatska. Ona u kojoj bespravni graditelji ili sami obnašaju, makar i lokalne političke dužnosti, ili i dalje imaju političku podršku, poput HDZ-ovca Frane Barbarića, čelnog čovjeka HEP-a. Korupcija i klijentelizam među najvažnijim su razlozima zaostajanja, kao i vlast koja ne čini dovoljno da bi se ti razlozi što prije i uspješnije otklonili. Zato i postoje dvije Hrvatske. Boško Picula za tportal