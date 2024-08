I dalje smo u Drugom svjetskom ratu, ali ovaj put bez partizana...

Hoće li Plenković i završetak 2024. dočekati u Banskim dvorima ili će na Trgu svetog Marka postojeće ograde pasti i stvarno i figurativno? Ni u jeku najteže faze Domovinskog rata 1991. Markov trg nije djelovao kao ratna zona, ali iz nekog razloga u mirnodopskoj 2024. – djeluje. Ima nešto metaforično u takvom ograđivanju aktualne vlasti od građana jer se ponekad čini da vlast živi u svom svijetu, a ostatak zemlje u drugom. I, eto, ponovno teze o dvije Hrvatske, jedne ograđene od druge. Pobijedi li HDZ i na parlamentarnim izborima u 2024., možda i ograda nestane s obzirom na to da će vlast i birači razmijeniti svoje povjerenje. No, puno toga ovisi i o oporbi. SDP od 2000. godine nije osvojio manje od 20 posto glasova, no otkako je stranku preuzeo Grbin daleko je od takve podrške. Slabiji su i Možemo! i Most, dok je Domovinski pokret tek nešto slabiji otkako ga je napustio Miroslav Škoro, ponovno se uzdignuvši pdo Penavom. Boško Picula za tportal.