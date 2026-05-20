A kirurg je Picasso?

Pikseli su jednostavniji od kirurgije: Sve više pacijenata želi estetske zahvate na temelju njihove AI slike

Estetskim kirurzima sve više ljudi dolazi s idejama kako bi htjeli izgledati, sa slikama njih samih koje je generirao AI. Problem? Zakoni fizike i anatomski nemoguća rješenja, budući da AI ne uzima u obzir individualnu strukturu lica pojedinca, etničku pripadnost niti nužan kirurški sklad. A i kad bi kirurzi, npr. znali kako povećati nečije oči, rezultat bi vjerojatno bio neprirodan izgled. Najveći su problem zapravo očekivanja od estetske kirurgije koji neki pacijenti imaju na temelju poboljšanih slika njih samih. Bug


Ljepota je u oku onoga koji drži skalpel

Dr. Marko Grgić u Nu2: Gdje prestaje uljepšavanje, a počinje medicina?

Otorinolaringolog Marko Velimir Grgić je kod Stankovića govorio o endoskopskoj kirurgiji baze lubanje, estetskoj kirurgiji i etičkim granicama liječničkog rada. Objasnio je zašto se udaljio od rinoplastike, upozorio na česta nezadovoljstva pacijenata i funkcionalne komplikacije nakon estetskih zahvata te naglasio odgovornost liječnika da odbiju neopravdane intervencije. Kaže da ako je netko lijep, onda ga neće dodatno uljepšavati. Štoviše, najbolje što može jest od ružnog nosa napraviti neupadljivog. Dotaknuo se i dvostrukog rada liječnika, listi čekanja, defanzivne medicine i problema “uravnilovke” u plaćama, ističući da temelj medicine mora ostati javni, bolnički sustav, koji mora biti dostupan svima kroz HZZO. No, bolnice kod nas imaju infrastrukturnih problema. Listama čekanja se pridružuje problem nepotrebnih pretraga, a koje liječnici uvelike iniciraju zbog straha od kaznenog progona. HRT