A kirurg je Picasso?
Pikseli su jednostavniji od kirurgije: Sve više pacijenata želi estetske zahvate na temelju njihove AI slike
Estetskim kirurzima sve više ljudi dolazi s idejama kako bi htjeli izgledati, sa slikama njih samih koje je generirao AI. Problem? Zakoni fizike i anatomski nemoguća rješenja, budući da AI ne uzima u obzir individualnu strukturu lica pojedinca, etničku pripadnost niti nužan kirurški sklad. A i kad bi kirurzi, npr. znali kako povećati nečije oči, rezultat bi vjerojatno bio neprirodan izgled. Najveći su problem zapravo očekivanja od estetske kirurgije koji neki pacijenti imaju na temelju poboljšanih slika njih samih. Bug