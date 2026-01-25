Ljepota je u oku onoga koji drži skalpel

Otorinolaringolog Marko Velimir Grgić je kod Stankovića govorio o endoskopskoj kirurgiji baze lubanje, estetskoj kirurgiji i etičkim granicama liječničkog rada. Objasnio je zašto se udaljio od rinoplastike, upozorio na česta nezadovoljstva pacijenata i funkcionalne komplikacije nakon estetskih zahvata te naglasio odgovornost liječnika da odbiju neopravdane intervencije. Kaže da ako je netko lijep, onda ga neće dodatno uljepšavati. Štoviše, najbolje što može jest od ružnog nosa napraviti neupadljivog. Dotaknuo se i dvostrukog rada liječnika, listi čekanja, defanzivne medicine i problema “uravnilovke” u plaćama, ističući da temelj medicine mora ostati javni, bolnički sustav, koji mora biti dostupan svima kroz HZZO. No, bolnice kod nas imaju infrastrukturnih problema. HRT