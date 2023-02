Prema nedavnom istraživanju analitičke i savjetodavne kompanije Gallup, prvi put u povijesti većina Amerikanaca ne pripada nikakvoj crkvi. Dok se broj kršćana u Americi smanjuje, skupina ljudi koja ne vjeruje “u ništa posebno” (nothing in particular) raste zapanjujućom brzinom i to nisu ateisti i agnostici. Od 2008., kada su ih počeli pratiti stručnjaci, njihov se broj povećao za 60%. Većina onih koji ne vjeruju u ništa posebno, vjeruje u Boga, a trećina njih povremeno ide u crkvu(?). Ipak, odbacuju odanost bilo kojoj vjerskoj skupini i skeptični su prema institucionalnim autoritetima. Oprez prema cjepivu protiv korone je primjer te tendencije. Članak na Economistu je preveo Index. (U članku se spominje naslovnica Timea iz 1966.)