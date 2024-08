Čitajte djeco. I to je to

Halabuka koja se digla oko otvaranja Olimpijskih igara, pokazatelj je, po mome sudu, nepoznavanja što kršćanstvo jest, a ono je, prije svega, religija ljubavi i oprosta, a ne gnjeva i povrijeđenosti. Kršćanstvo nije ugroženo kada netko napada ili ironizira kršćanski nauk, skup vjerskih istina ili manifestaciju u kulturi, jer ništa od toga ne iscrpljuje smisao kršćanstva. Taj smisao se ostvaruje izvan i iznad kršćanstva. On, uostalom, dokida kršćanstvo kao vremenitu stvarnost. Tko je to bio ugrožen zbog svečanosti otvaranja Olimpijskih igara? Nitko. Tko je bio ugrožen od Pavelićevog režima kojega je tako zdušno pozdravio Alojzije Stepinac? Mnogi. Nekima od njih je pomagao i sam Stepinac da sačuvaju živu glavu, i to je njegova pozitivna uloga, ali ga to nije spriječilo da tzv. NDH i dalje promatra kao izraz plemenite želje hrvatskog naroda da živi u vlastitoj državi. Marko Vučetić za Autograf.