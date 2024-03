Pitanje za tisuću eura

Nakon 15 godina rada što u pozivnim centrima, a u zadnje vrijeme u dućanu, počela me kopkati i gristi jedna stvar. Naime, redovito na TV-u vidimo podatak o medijalnoj plaći u Hrvatskoj koja je nerijetko puno veća od one koju ja, a vjerujem i dosta Vas zarađuje. I sad slijedi pitanje: Nemam završen fakultet, a mislim da su mi sadašnja primanja jako niska (cca 800 eura). Da li i dalje nekako mogu doći do željenih financijskih mogućnosti, da li je to utopija ili možda je ipak moguće? Svaka informacija je dobro došla – pita se jedan forumaš koji je pokrenuo temu na podforumu Posao i karijere. Nauči postavljati pločice. Zarada je od 3000-7000 EUR mjesečno, a posla ima toliko da ćeš morati odbijati ljude i gasiti mobitel. Liječnik specijalist neurokirurg zarađuje manje od toga – jedan je od odgovora u zanimljivoj raspravi.