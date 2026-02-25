Oboje veseli, a šteti
Studije usporedile dugoročne zdravstvene rizike alkohola i kanabisa
Rasprava o tome je li štetniji alkohol ili kanabis traje desetljećima, a istraživanja pokazuju da obje tvari nose ozbiljne rizike. Prema podacima NHS, dugotrajna konzumacija alkohola povećava rizik od moždanog udara, bolesti jetre, raka i mentalnih poremećaja. Studija objavljena u International Journal of Drug Policy navodi da su dugoročne posljedice kanabisa u prosjeku blaže, ali slabije istražene. Kanabis se povezuje s kroničnim bronhitisom i većim rizikom psihotičnih simptoma, osobito kod mladih, dok alkohol nosi veći rizik ovisnosti, smrtonosnih predoziranja i težih društvenih posljedica. Index